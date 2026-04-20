Lada Azimut представили на выставке в Узбекистане Кроссовер Lada Azimut показали на выставке "Иннопром" в Ташкенте

Москва20 апр Вести.Российский кроссовер Lada Azimut представили на Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщает РИА Новости.

Как напомнило агентство, Lada Azimut представляет собой новый кроссовер компании "АвтоВАЗ", который впервые был показан в рамках Петербургского международного экономического форума в 2025 году. Автомобиль создан на платформе Vesta и на старте будет оснащен модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы.

Выставка в Ташкенте продлится до 22 апреля. На ней свои технологические решения представят порядка 250 компаний из России, Белоруссии, Китая и Казахстана, а также около 100 компаний из Узбекистана.

Ранее стало известно, что производство Lada Azimut начнется в Тольятти в сентябре текущего года.