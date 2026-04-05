Лавров: всегда исхожу из того, что секретов в мире не бывает

Москва5 апр Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину прокомментировал публикацию его разговора с главой МИД Венгрии Петром Сийярто.

Журналистам якобы удалось получить записи разговоров глав МИД России и Венгрии. Утверждается, что стороны обсуждали вопросы санкционной политики Евросоюза и возможное исключение отдельных россиян из ограничительных списков.

Я всегда исхожу из того, что секретов в этом мире не бывает. Поэтому мы никогда не обсуждаем никаких запретных тем с нашими партнерами. Но если речь идет о том, что незаконно были объявлены санкции против российских граждан, то это никакая не шпионская деятельность, это прямая обязанность дипломатов отстаивать права своих соотечественников сказал Лавров

Иностранные спецслужбы прослушивали мобильный телефон Сийярто. Его номер им предоставил один из венгерских журналистов, связанный с проукраинской оппозицией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные действия стали демонстрацией "пресловутого псевдоединства" европейцев.