Москва17 маяВести.В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принимает рейсы, следовавшие в столицу.
По состоянию на 7.46 принято 15 рейсов, сообщается в Telegram-канале авиагавани.
Аэропорт Чкалов принимает рейсы, следовавшие в аэропорты Москвы. … Все службы аэропорта Чкалов работают в усиленном режимеговорится в публикации
Отмечается, что представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта работают с пассажирами, им выдают еду и напитки.
Кроме того, в аэропорту есть питьевые фонтанчики, а в случае необходимости будут установлены дополнительные кулеры с питьевой водой, а также предоставлен мягкий инвентарь – пуфы и матрасы.