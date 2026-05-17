Летевшие в Москву рейсы принимают в аэропорту Нижнего Новгорода Нижегородский аэропорт принял 15 рейсов, летевших в Москву

Москва17 мая Вести.В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принимает рейсы, следовавшие в столицу.

По состоянию на 7.46 принято 15 рейсов, сообщается в Telegram-канале авиагавани.

Аэропорт Чкалов принимает рейсы, следовавшие в аэропорты Москвы. … Все службы аэропорта Чкалов работают в усиленном режиме говорится в публикации

Отмечается, что представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта работают с пассажирами, им выдают еду и напитки.

Кроме того, в аэропорту есть питьевые фонтанчики, а в случае необходимости будут установлены дополнительные кулеры с питьевой водой, а также предоставлен мягкий инвентарь – пуфы и матрасы.