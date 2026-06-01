Эксперты: лидерство в космической гонке все чаще определяется экономикой

Москва1 июн Вести.На фоне возобновления космической гонки маркером успеха в отрасли все чаще становится не столько сам факт научно-технического потенциала, сколько способность экосистемы быстро создавать и коммерциализировать инновационные разработки, отмечают авторы доклада "Мир - 2026: между столкновением и сотрудничеством", подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму деловым изданием "Ведомости" и Фондом "Росконгресс".

Так, на орбиту уже запущен первый в мире спутник, выполняющий функции дата-центра, ожидается появление новых коммерческих низкоорбитальных навигационных спутниковых систем, и только за один прошлый год на орбиту вывели 4,499 тысячи спутников (+60% к 2024 г.)

Авторы доклада предлагают консолидировать решения в космической отрасти странами БРИКС, в том числе создать объединенное информационное пространство, обеспечивающее доступ к данным, полученным со спутниковых группировок стран объединения, а также создать международного оператора космических научных исследований, объединяющего организации и отдельные научные коллективы.

Данное исследование - второй глобальный доклад в рамках экспертного проекта "Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством". Он подготовлен при участии института исследований и экспертизы ВЭБ, Российской академии наук, Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей и других институтов.