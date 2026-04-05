Москва5 апр Вести.Росатом планирует на будущей неделе вывезти еще одну группу российских специалистов с иранской атомной электростанции "Бушер". Об этом рассказал журналистам руководитель госкорпорации Алексей Лихачев.

У нас будет еще одна волна эвакуации на следующей неделе, как только для этого будут созданы соответствующие условия пояснил Лихачев

Также он отметил, что есть ряд добровольцев, которые готовы продолжить работать на АЭС "Бушер" вопреки рискам.

Кроме того, глава Росатома выразил уверенность, что основная группа эвакуируемых россиян — 198 человек — доберется до Армении уже ночью. По его словам, благодаря помощи иранских властей специалисты переночевали в Исфахане и продолжают путь к армяно-иранской границе. Далее они вылетят в Россию из Еревана.

Утром в субботу на иранской АЭС "Бушер" стартовала эвакуация персонала после удара в зоне защитного контура станции, что привело к первой зарегистрированной гибели сотрудника, гражданина Ирана. Россияне, работающие на АЭС, не пострадали.