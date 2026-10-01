Москва1 октВести.Утром 1 октября полностью ликвидировано возгорание на территории одного из предприятий в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом сообщил глава района Александр Харитонов в МAX.
В тушении огня участвовали около 70 человек. Кроме того, были задействованы 20 единиц техники из Красноармейского и других районов Кубани, проинформировал он.
Полностью ликвидировано возгорание на территории одного из предприятий станицы Старонижестеблиевской, возникшее из-за падения обломков беспилотникаговорится в публикации
Глава района поблагодарил всех сотрудников и руководителей пожарно-спасательных формирований, которые принимали участие в этой работе.