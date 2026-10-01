Возгорание после падения обломков БПЛА ликвидировано на предприятии на Кубани

Ликвидировано возгорание после падения обломков БПЛА на предприятии на Кубани Возгорание после падения обломков БПЛА ликвидировано на предприятии на Кубани

Москва1 окт Вести.Утром 1 октября полностью ликвидировано возгорание на территории одного из предприятий в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом сообщил глава района Александр Харитонов в МAX.

В тушении огня участвовали около 70 человек. Кроме того, были задействованы 20 единиц техники из Красноармейского и других районов Кубани, проинформировал он.

Полностью ликвидировано возгорание на территории одного из предприятий станицы Старонижестеблиевской, возникшее из-за падения обломков беспилотника говорится в публикации

Глава района поблагодарил всех сотрудников и руководителей пожарно-спасательных формирований, которые принимали участие в этой работе.