Лингвист Катышев назвал одно из самых редких двухбуквенных слов в русском языке

Москва5 апр Вести.Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Павел Катышев рассказал, что одним из самых редких двухбуквенных слов русского языка является существительное "як".

Как отметил эксперт РИА Новости, слово "як" практически не используется носителями языка в повседневной речи.

Он уточнил, что, согласно данным "Частотного словаря современного русского языка", относительная частотность слова "як" составляет всего 2,7. Для сравнения, самое распространенное двухбуквенное слово "не" имеет показатель частотности 17 447,37.

Ранее научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов говорил, что россияне стали чаще употреблять мат в повседневной речи. По его словам, количество матерных выражений в лексиконе людей увеличилось.

В Институте Русистики сообщали, что самым популярным в русском языке является слово "ок". Уточняется, что популярность этого слова связана с его информативностью и однозначностью.