Москва30 апрВести.Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об уничтожении над территорией региона украинского беспилотника.

По предварительной информации, написал он в мессенджере MAX, пострадавших и повреждений нет.

Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбит БПЛА

говорится в публикации главы региона

По его словам, на месте работают оперативные службы.

Малков также предостерег граждан от того, чтобы приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения, и напомнил о необходимости звонить в таких случаях по телефону экстренных служб: 112.