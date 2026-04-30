Москва30 апрВести.Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об уничтожении над территорией региона украинского беспилотника.
По предварительной информации, написал он в мессенджере MAX, пострадавших и повреждений нет.
Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбит БПЛАговорится в публикации главы региона
По его словам, на месте работают оперативные службы.
Малков также предостерег граждан от того, чтобы приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения, и напомнил о необходимости звонить в таких случаях по телефону экстренных служб: 112.