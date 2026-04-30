Над Рязанской областью сбит БПЛА, пострадавших нет

Малков сообщил об уничтожении БПЛА над Рязанской областью Над Рязанской областью сбит БПЛА, пострадавших нет

Москва30 апр Вести.Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об уничтожении над территорией региона украинского беспилотника.

По предварительной информации, написал он в мессенджере MAX, пострадавших и повреждений нет.

Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбит БПЛА говорится в публикации главы региона

По его словам, на месте работают оперативные службы.

Малков также предостерег граждан от того, чтобы приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения, и напомнил о необходимости звонить в таких случаях по телефону экстренных служб: 112.