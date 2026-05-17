Москва17 мая Вести.Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян дописала книгу о покойном супруге Тигране Кеосаяне "Не первая любовь. Исповедь горя и радости", она выйдет в сентябре. Об этом медиаменеджер рассказала в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Симоньян поделилась, что для написания одной из глав книги вместе с семьей и друзьями пересматривала свои архивные журналистские материалы, когда она работала корреспондентом, в том числе в горячих точках.

Я сейчас дописала книгу новую про нас с Тиграном. Я писала все это время книгу. Называется "Не первая любовь. Исповедь горя и радости". Она к его годовщине к осени должна выйти сказала главред RT

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что делится результатами работы над книгой со свекровью – матерью Кеосаяна Лаурой Геворкян, которая потеряла обоих сыновей.

Режиссер Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет. В день, когда ему могло бы исполниться 60 лет, Маргарита Симоньян заявила, что всегда чувствует присутствие мужа рядом. Она призналась, что не верит в смерть людей, по ее мнению, мы просто перестаем их видеть.