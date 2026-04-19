Женщина на Nissan снесла остановку и сбежала с места ДТП в Иркутской области

Москва19 апр Вести.В Иркутской области произошло ДТП с автомобилем Nissan X-Trail. Как сообщила Госавтоинспекция региона, машина наехала на остановку общественного транспорта, а затем на магазин.

Инцидент произошел около 20.45 на улице Северной в городе Вихоревка.

Водитель автомобиля Nissan X-Trail совершил наезд на остановку общественного транспорта, а затем на здание магазина, повредив его складские помещения говорится в сообщении

В момент ДТП ни на остановке, ни в павильоне никого не было.

За рулем Nissan, по словам очевидцев, была женщина. Она сбежала с места происшествия, сейчас ее ищут инспекторы ДПС. Сам автомобиль поместили на штрафстоянку.