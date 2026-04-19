Москва19 апрВести.В Иркутской области произошло ДТП с автомобилем Nissan X-Trail. Как сообщила Госавтоинспекция региона, машина наехала на остановку общественного транспорта, а затем на магазин.
Инцидент произошел около 20.45 на улице Северной в городе Вихоревка.
Водитель автомобиля Nissan X-Trail совершил наезд на остановку общественного транспорта, а затем на здание магазина, повредив его складские помещенияговорится в сообщении
В момент ДТП ни на остановке, ни в павильоне никого не было.
За рулем Nissan, по словам очевидцев, была женщина. Она сбежала с места происшествия, сейчас ее ищут инспекторы ДПС. Сам автомобиль поместили на штрафстоянку.