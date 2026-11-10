При атаке БПЛА в Новгородской области повреждены дома и промышленный объект

Массированная атака БПЛА отражена в Новгородской области, поврежден промобъект При атаке БПЛА в Новгородской области повреждены дома и промышленный объект

Москва10 ноя Вести.Ночью во вторник, 10 ноября, в Новгородской области отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Александр Дронов.

В результате произошедшего никто не пострадал.

В результате падения осколков БПЛА повреждены два дачных дома. Жителям будет оказана необходимая помощь, в том числе материальная говорится в заявлении

Кроме того, повреждения получил объект промышленности. О каком именно предприятии идет речь – пока не уточняется.

Также Александр Дронов поблагодарил за работу военных и отметил, что специалисты экстренных служб оперативно отреагировали и ликвидировали последствия атаки БПЛА.