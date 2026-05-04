Массовая задержка рейсов произошла в аэропорту Волгограда В аэропорту Волгограда задерживаются 23 рейса

Москва4 мая Вести.В международном аэропорту Волгограда на фоне ранее введенных ограничений на прилет и вылет задерживаются 23 рейса, следует из данных онлайн-табло.

Так, на вылет задержаны 11 рейсов в Санкт-Петербург, Москву и Екатеринбург. На прилет задерживаются пять рейсов из Москвы, четыре – из Санкт-Петербурга, по одному – из Екатеринбурга, Саратова и Самары.

В пресс-службе авиагавани уточнили, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров.

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда днем 4 мая.