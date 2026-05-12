Матвеев: когда мой персонаж соприкасается с чем-то настоящим, у него рушится все Актер Матвеев рассказал о развитии своего персонажа в "Шурале"

Москва12 мая Вести.В фильме "Шурале" показан образ городского человека, который соприкоснувшись с чем-то мистическим, теряет все. Об этом ИС "Вести" рассказал актер, исполнивший одну из главных ролей в кинокартине Максим Матвеев.

По словам актера, его киногерой - типичный горожанин, привыкший к упорядоченной жизни по расписанию. Однако столкновение с чем-то мифологическим вносит в нее кардинальные перемены.

Он очень похож на всех нас, этот Михаил. Он человек с прагматичным мышлением, он воспитан в городе, он имеет свои какие-то амбициозные планы на жизнь. У него все должно быть четко расписано. Вот мы его видим там в начале такого достаточно структурированного персонажа, да, у которого вдруг, когда он соприкасается с чем-то действительно настоящим, ну вот тогда в контексте этой мифологии, в контексте этого мифа, в контексте ее природности, своей женщины, женщины, да, которую он выбрал. И когда он с этим сталкивается, с этим настоящим, у него начинает рушиться все поделился он

Российский мистический триллер "Шурале" по мотивам татарской мифологии вышел на большие экраны 7 мая. Кинокартина рассказывает о девушке Айше, которая оправляется на писки своего пропавшего брата и сталкивается с лесным духом Шурале. Фильм стал режиссерским дебютом для Алины Насибуллиной.