МЧС: ликвидировано возгорание двух автомобилей, которые подожгли в Сочи

МЧС: два автомобиля в центре Сочи загорелись в результате поджога МЧС: ликвидировано возгорание двух автомобилей, которые подожгли в Сочи

Москва21 ноя Вести.Причиной возгорания двух иномарок в центре Сочи стал поджог, пожар быстро потушен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании на улице Роз поступило в оперативные службы в субботу, 21 ноября, в 01.30.

В 01.35 мск по прибытии к месту первых подразделений установлено, что в результате поджога произошло возгорание двух автомобилей – Range Rover и Volkswagen – на площади 6 кв. м. В 01.37 мск пожар локализовали, в 01.39 мск ликвидировали открытое горение отметили в сообщении

Там также уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Пожар силами восьми пожарных на двух единицах техники.

Ранее МАХ-канал SHOT сообщал, что один из автомобилей, черный Range Rover, взорвался прямо около жилого дома. Внедорожник выгорел полностью, утверждают в источнике.