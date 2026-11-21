Москва21 нояВести.Причиной возгорания двух иномарок в центре Сочи стал поджог, пожар быстро потушен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сообщение о возгорании на улице Роз поступило в оперативные службы в субботу, 21 ноября, в 01.30.
В 01.35 мск по прибытии к месту первых подразделений установлено, что в результате поджога произошло возгорание двух автомобилей – Range Rover и Volkswagen – на площади 6 кв. м. В 01.37 мск пожар локализовали, в 01.39 мск ликвидировали открытое горениеотметили в сообщении
Там также уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Пожар силами восьми пожарных на двух единицах техники.
Ранее МАХ-канал SHOT сообщал, что один из автомобилей, черный Range Rover, взорвался прямо около жилого дома. Внедорожник выгорел полностью, утверждают в источнике.