МЧС: в акватории Тихого океана у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение Близ Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Москва31 июл Вести.В акватории Тихого океана у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение, его магнитуда составляет 5,7. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Подземный толчок зарегистрирован 31 июля в 9.53 в акватории Тихого океана отметила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю в МАХ

Уточняется, что землетрясение произошло в 130 км от Петропавловска-Камчатского. По предварительным данным, в отдельных районах города интенсивность колебаний достигала 4-5 баллов. Эпицентр залегал на глубине 18.5 км.