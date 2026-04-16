Медведев заявил, что никто не даст Трампу забрать всю нефть Медведев: Трампу никто не даст забрать всю нефть

Москва16 апр Вести.Никто не даст президенту США Дональду Трампу "забрать всю нефть везде". Об этом заявил зампредседателя Совбеза России и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе встречи с экспертным советом по подготовке народной программы партии.

Один товарищ из-за океана говорит: "Мы придем и заберем всю нефть". Хотя, во-первых, кто ему даст забрать всю нефть везде? Но, тем не менее, хочется сказал он

В апреле американский лидер Дональд Трамп заявил, что предпочел бы забрать всю иранскую нефть, если бы все зависело от него.

В конце февраля началась американо-израильская военная кампания против Ирана. Исламская республика ответила ударами по территории Израиля и по военным базам США в ближневосточном регионе. Американский лидер объявил о двухнедельном перемирии между США и Ираном 8 апреля.