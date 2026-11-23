Мэр Казани Метшин: в числе гостей на "Казаныше" будут архитекторы из Европы

Мэр Казани: архитекторы из Европы посетят форум "Казаныш" Мэр Казани Метшин: в числе гостей на "Казаныше" будут архитекторы из Европы

Москва23 ноя Вести.Европейские архитекторы будут в числе гостей архитектурно-строительного форума "Казаныш", который состоится в столице Татарстана 10-11 декабря. Об этом ИС "Вести" рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Мы в преддверии большого архитектурного форума "Казаныш". В прошлом году приехали представители порядка 46 стран, приняли участие архитекторы со всего мира, не только страны БРИКС, но и европейские наши коллеги. И мы приглашаем всех на форум. Уже подтвердили участие наши европейские коллеги, которые на архитектурной карте мира своими проектами уже завоевали авторитет. Они украсят наш форум сказал он на полях международного муниципального форума в Москве

Также Метшин отметил, что непосредственно в самой Казани активно проводится программа благоустройства.

Мы за последние 8 лет реализации программы увеличили в пять раз благоустроенные парки и скверы Казани. Если раньше люди гуляли по торговым центрам, то сегодня они идут на набережные, в парк или сквер добавил он

В рамках пятого форума "Казаныш" запланировано 50 деловых и дискуссионных мероприятий.