Москва23 нояВести.Европейские архитекторы будут в числе гостей архитектурно-строительного форума "Казаныш", который состоится в столице Татарстана 10-11 декабря. Об этом ИС "Вести" рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.
Мы в преддверии большого архитектурного форума "Казаныш". В прошлом году приехали представители порядка 46 стран, приняли участие архитекторы со всего мира, не только страны БРИКС, но и европейские наши коллеги. И мы приглашаем всех на форум. Уже подтвердили участие наши европейские коллеги, которые на архитектурной карте мира своими проектами уже завоевали авторитет. Они украсят наш форумсказал он на полях международного муниципального форума в Москве
Также Метшин отметил, что непосредственно в самой Казани активно проводится программа благоустройства.
Мы за последние 8 лет реализации программы увеличили в пять раз благоустроенные парки и скверы Казани. Если раньше люди гуляли по торговым центрам, то сегодня они идут на набережные, в парк или сквердобавил он
В рамках пятого форума "Казаныш" запланировано 50 деловых и дискуссионных мероприятий.