Москва20 апр Вести.Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в интервью информационной службе "Вести" рассказал, как недавно начавший работу в городе "Пушистый клуб" поможет решить проблему безнадзорных животных.

По словам мэра, "Пушистый клуб" – это центр заботы о домашних животных, где дети могут научиться гуманному отношению и получить навыки правильного ухода за питомцами.

Совсем недавно у нас начал работать "Пушистый клуб". Что это такое? Это центр, где каждый ребенок нашей системы образования Уфы получает образование, как ухаживать за домашним питомцем, как нужно сделать правильный выбор, и что это вообще такое. Ведь те животные, которые оказываются на наших улицах, их нам никто не привозит, это процесс нашей с вами жизнедеятельности, иногда неправильных решений или то, что там дети нас склоняют к принятию этих решений. Поэтому задача – обучать наших детей, чтобы в будущем не было такой системной проблемы сообщил Мавлиев

Ранее он рассказал о продолжении проекта "Дорога к знаниям", в рамках которого к первому сентября планируется восстановить все подходы к образовательным учреждениям и детским садам.