Москва15 апр Вести.Рим продолжит оказывать на Россию экономическое давление в рамках "Большой семерки" и Европейского союза (ЕС) якобы для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после переговоров с Владимиром Зеленским.

Глава киевского режима в среду прибыл в Италию.

Италия продолжит продвигать в формате "Семерки" и Евросоюза экономическое давление на Россию сказала Мелони, ее слова приводит РИА Новости

По словам итальянского премьера, Рим намерен "сыграть свою роль" в достижении совместных решений, которые уважали бы "суверенитет Киева и обеспечивали сплоченность евроатлантического альянса".

Антироссийские санкции и попытки реализовать их в виде 19 пакетов негативно отразились лишь на экономике европейских стран, а не на России, говорил в декабре 2025 года вице-премьер Италии, министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини.

Как ранее сообщал депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин, участие итальянских властей в прокиевских манипуляциях не соответствует желаниям народа.