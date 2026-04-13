Москва13 апр Вести.Тело новорожденного ребенка нашли возле жилых домов на улице Игримской в Тюмени. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области.

Информация о мертвом младенце появилась в СМИ, после чего прокуратура организовала проверку.

В отделе СК России по Тюменской области возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка. Ход и результаты расследования находятся на контроле.