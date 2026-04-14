МИД Мексики заявил о недопустимости гибели граждан в центрах для мигрантов ICE МИД Мексики указал на недопустимость гибели граждан под надзором органов ICE

Москва14 апр Вести.Гибель заключенных под стражей в американских центрах содержания мигрантов недопустима, это демонстрирует значительные недостатки надзора Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в них, следует из заявления МИД Мексики.

Согласно информации внешнеполитического ведомства, 11 апреля мексиканский гражданин по скончался в исправительном центре ICE округа Уиннфилд в штате Луизиана. Причина его смерти пока не установлена. Власти Мексики находятся в контакте с американской стороной для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

На сайте МИД Мексики говорится, что "повторение подобных случаев недопустимо и свидетельствует о серьезных недостатках в центрах содержания мигрантов ICE, несовместимых со стандартами прав человека и защитой жизни".

В министерстве указали, что правительство Мексики использует все доступные правовые и дипломатические механизмы для разрешения ситуации, а консульской сети поручено усилить контроль за условиями содержания граждан в миграционных центрах, включая ежедневные визиты в учреждения ICE.

Политика президента США Дональда Трампа, направленная против нелегалов, привела к массовым беспорядкам в стране в начале 2026 года. Эпицентром протестов стал штат Миннесота, где сотрудники ICE проводили массовые рейды. В результате столкновений силовиков с манифестантами погибли несколько протестующих. СМИ следили за развитием событий в США, чем вызвали общественные дискуссии и осуждение избранного антимиграционного курса администрации американского лидера со стороны представителей Демпартии, известных личностей и простых американцев.

Как сообщал телеканал NBC, власти США планируют закупить более 20 складских помещений для размещения в них нелегалов, пойманных силовиками. Некоторые нелегальные мигранты выдворяются из страны.

В свою очередь газета The Wall Street Journal написала, что Трамп поручил своим советникам разработать новый подход к программе депортации незаконных иммигрантов из-за недовольства граждан.