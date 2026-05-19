МИД РФ: удары по ядерным объектам Ирана едва не закончились глобальной трагедией

Москва19 мая Вести.Американо-израильские бомбардировки ядерных объектов на территории Ирана едва не закончились глобальной трагедией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глобальной трагедией с непоправимыми последствиями едва не обернулись американо-израильские бомбардировки ядерных объектов в Иране, находящихся под гарантиями МАГАТЭ говорится в комментарии дипломата в связи с непоследовательной реакцией агентства на удары по ядерным объектам

Захарова назвала чудовищным то, что совершившие эти удары стороны конфликта не ощущают никакой ответственности. Они, подчеркнула дипломат, даже продолжают запугивать Иран возобновлением бомбардировок.

Официальный представитель МИД России акцентировала внимание на том, что в зоне поражения оказалась станция "Бушер", где в том числе работают российские специалисты.