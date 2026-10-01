МИД Южной Осетии: курс Грузии на интеграцию с НАТО – угроза для республики Стремление Грузии в НАТО угрожает безопасности Южной Осетии

Москва1 окт Вести.Курс Грузии на интеграцию с НАТО угрожает безопасности Южной Осетии, заявил глава МИД республики Ахсар Джиоев.

Он подчеркнул, что намерение Грузии интегрироваться в НАТО и европейские структуры прописано в ее конституции.

Мы годами слышим декларации, но не видим правовых гарантий. Грузия продолжает курс на интеграцию с НАТО и европейскими структурами… Для Южной Осетии это является угрозой ее безопасности сказал Джиоев РИА Новости , отвечая на вопрос о возможном перемирии с Тбилиси

Министр добавил, что грузинская сторона по-прежнему не готова признать ответственность за геноцид осетинского народа и последствия агрессии 2008 года. Без этого и юридических гарантий безопасности Южная Осетия не может доверять грузинской стороне, отметил он.