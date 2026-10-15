Над Тульской областью ночью уничтожены два украинских БПЛА

Миляев сообщил об уничтожении беспилотников над Тульской областью Над Тульской областью ночью уничтожены два украинских БПЛА

Москва15 окт Вести.Два БПЛА противника были уничтожены ночью 15 октября над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в MAX.

Пострадавших, по его словам, нет.

Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены два украинских беспилотника говорится в публикации

По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, проинформировал Миляев.

Он также предупредил жителей, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Сегодня ранним утром примерно в течение часа в Тульской области действовала ракетная опасность. Она была отменена около 6.30.