Москва15 октВести.Два БПЛА противника были уничтожены ночью 15 октября над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в MAX.

Пострадавших, по его словам, нет.

Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены два украинских беспилотника

говорится в публикации

По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, проинформировал Миляев.

Он также предупредил жителей, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Сегодня ранним утром примерно в течение часа в Тульской области действовала ракетная опасность. Она была отменена около 6.30.