Москва15 октВести.Два БПЛА противника были уничтожены ночью 15 октября над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в MAX.
Пострадавших, по его словам, нет.
Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены два украинских беспилотникаговорится в публикации
По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, проинформировал Миляев.
Он также предупредил жителей, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Сегодня ранним утром примерно в течение часа в Тульской области действовала ракетная опасность. Она была отменена около 6.30.