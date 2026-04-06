В МО РФ подготовили проект указа об упрощении экспорта вооружений и техники

Москва6 апр Вести.Минобороны РФ подготовило проект указа, который расширяет полномочия военного ведомства в части сопровождения и контроля экспорта вооружений. Текст документа, разработанного по поручению президента России, размещен на портале опубликования нормативных правовых актов.

Проект указа касается вооружений и военной техники, которые были созданы не в рамках государственного заказа. Согласно тексту документа, Минобороны может получить право готовить заключения, по результатам которых то или иное вооружение будет попадать в категорию разработок на экспорт.

Также проект указа предусматривает, что военное ведомство займется согласованием и рассмотрением документов по вышеназванным образцам техники и вооружений. В частности, упоминается техническая документация и методы утилизации. Изменения должны повысить эффективность регулирования экспортных поставок.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов поделился прогнозом востребованности российских вооружений. По его мнению, спрос на оборонную продукцию из России в ближайшие годы будет только расти.