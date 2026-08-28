Москва28 авгВести.Минпросвещения предложило школам приглашать участников специальной военной операции (СВО), которые ранее учились в этих школах, на торжественные линейки 1 сентября, сообщает РИА Новости.
В числе почетных гостей могут оказаться ветераны, обладатели государственных наград, представители национально-культурных автономий, успешные выпускники и родители разных национальностей. Им предлагают выступить с напутствиями о дружбе и взаимном уважении, отмечает министерство.
В программу линеек могут включить выступления руководителей школ, первоклассников и учеников выпускных классов, а также чествования многодетных и многопоколенных семей.
Мероприятия должны начинаться с поднятия государственного флага и исполнения гимна, а завершаться занятием "Разговоры о важном".
Для студентов колледжей предусмотрены встречи с кураторами и вручение студенческих билетов. Площадки для торжеств предлагают оформить символикой Года единства народов России и элементами национальных культур.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов раскрыл формат проведения Дня знаний в российских школах.