В Минпросвещения порекомендовали приглашать на линейки 1 сентября участников СВО

Минпросвещения советует приглашать участников СВО на школьные линейки 1 сентября В Минпросвещения порекомендовали приглашать на линейки 1 сентября участников СВО

Москва28 авг Вести.Минпросвещения предложило школам приглашать участников специальной военной операции (СВО), которые ранее учились в этих школах, на торжественные линейки 1 сентября, сообщает РИА Новости.

В числе почетных гостей могут оказаться ветераны, обладатели государственных наград, представители национально-культурных автономий, успешные выпускники и родители разных национальностей. Им предлагают выступить с напутствиями о дружбе и взаимном уважении, отмечает министерство.

В программу линеек могут включить выступления руководителей школ, первоклассников и учеников выпускных классов, а также чествования многодетных и многопоколенных семей.

Мероприятия должны начинаться с поднятия государственного флага и исполнения гимна, а завершаться занятием "Разговоры о важном".

Для студентов колледжей предусмотрены встречи с кураторами и вручение студенческих билетов. Площадки для торжеств предлагают оформить символикой Года единства народов России и элементами национальных культур.

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