Ограничения мобильного интернета в Карелии введены для обеспечения безопасности

Минтранс Карелии пояснил, почему в республике ограничили мобильный интернет

Москва13 апр Вести.Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи (Минтранс) Республики Карелия проинформировал жителей о введении временных ограничений услуг операторов сотовой связи.

Как сообщается на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте", ограничения начали действовать ориентировочно с 10.30 13 апреля.

Временные ограничения на функционирование мобильного интернета введены для обеспечения безопасности как населения, так и объектов критической инфраструктуры отмечается в публикации

При этом в Минтрансе напомнили, что в условиях ограничений продолжают функционировать ресурсы из "белого" списка Минцифры России, в том числе "Госуслуги", соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджер MAX, сервисы "Яндекса" и ряд других.