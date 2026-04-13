Москва13 апрВести.Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи (Минтранс) Республики Карелия проинформировал жителей о введении временных ограничений услуг операторов сотовой связи.
Как сообщается на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте", ограничения начали действовать ориентировочно с 10.30 13 апреля.
Временные ограничения на функционирование мобильного интернета введены для обеспечения безопасности как населения, так и объектов критической инфраструктурыотмечается в публикации
При этом в Минтрансе напомнили, что в условиях ограничений продолжают функционировать ресурсы из "белого" списка Минцифры России, в том числе "Госуслуги", соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджер MAX, сервисы "Яндекса" и ряд других.