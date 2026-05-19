Москва19 маяВести.Первая группа репродуктивного здоровья, то есть здоров и почти здоров, по итогам диспансеризации присвоена более 58% женщин и 87% мужчин в России. Об этом сообщила директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина.
По данным Минздрава, ко второй группе, или наличие факторов риска гинекологических или урологических заболеваний, отнесены 25,2% женщин и 10,5% мужчин. Третья группа, к которой относятся люди с заболеваниями репродуктивной системы или снижением фертильности, включает 16,6% женщин и 2,1% мужчин.
говорится в презентации Каракулиной, продемонстрированной на круглом столе в Совете Федерации
Всего в первом квартале 2026 года репродуктивную диспансеризацию прошли 4 077 835 человек – 55,2% женщин и 44,8% мужчин.
В марте Минздрав указывал на распространенность заболеваний репродуктивной системы у россиянок. Отмечалось, что тенденции к их снижению не наблюдается.