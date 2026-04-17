Москва17 апрВести.Глава Энергодара Максим Пухов сообщил о том, что в районе одного из СНТ произошла атака беспилотника, результате которой ранен мирный житель города-спутника Запорожской АЭС.
В районе СНТ "Энтузиаст" произошла атака БПЛА неустановленного типа. В результате энергодарец получил ранение в ногунаписал он в своем Telegram-канале
По словам Пухова, пострадавший самостоятельно добрался до медсанчасти, где ему оказывают необходимую помощь.
Повреждения также получил автомобиль, уточнил глава города. Он призвал жителей воздержаться от поездок в районы дач и СНТ.