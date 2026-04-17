Пухов сообщил о ранении мирного жителя Энергодара при атаке дрона ВСУ

Москва17 апр Вести.Глава Энергодара Максим Пухов сообщил о том, что в районе одного из СНТ произошла атака беспилотника, результате которой ранен мирный житель города-спутника Запорожской АЭС.

В районе СНТ "Энтузиаст" произошла атака БПЛА неустановленного типа. В результате энергодарец получил ранение в ногу написал он в своем Telegram-канале

По словам Пухова, пострадавший самостоятельно добрался до медсанчасти, где ему оказывают необходимую помощь.

Повреждения также получил автомобиль, уточнил глава города. Он призвал жителей воздержаться от поездок в районы дач и СНТ.