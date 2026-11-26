Москва26 нояВести.В результате украинского удара в Горловке в Донецкой Народной Республике погиб мирный житель, об этом сообщил в MAX глава города Иван Приходько.
Обстоятельства произошедшего пока не уточняются.
Вследствие украинской вооруженной агрессии в Горловке погиб мирный житель. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близкимговорится в заявлении градоначальника
Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ в Горловке были повреждены автобус, многоквартирный дом и предприятие.