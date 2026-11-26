В Горловке в результате удара ВСУ убит мирный житель

Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Горловке В Горловке в результате удара ВСУ убит мирный житель

Москва26 ноя Вести.В результате украинского удара в Горловке в Донецкой Народной Республике погиб мирный житель, об этом сообщил в MAX глава города Иван Приходько.

Обстоятельства произошедшего пока не уточняются.

Вследствие украинской вооруженной агрессии в Горловке погиб мирный житель. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким говорится в заявлении градоначальника

Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ в Горловке были повреждены автобус, многоквартирный дом и предприятие.