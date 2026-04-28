Москва28 апрВести.Мужчина получил ранение при атаке беспилотного летательного аппарата в Севском районе Брянской области, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Александр Богомаз.
ВСУ атаковали дронами – камикадзе поселок Косицы Севского района. В результате <...> удара по движущемуся автомобилю <...> ранен мирный жительнаписал Богомаз
Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Также повреждения получил автомобиль.
На месте происшествия работают представители экстренных служб.