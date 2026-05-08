Москва8 маяВести.Украинские боевики атаковали FPV-дронами село Курковичи в Брянской области, в результате агрессии ранения получил мирный житель. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощьнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
На местах прилетов работают оперативные и экстренные службы.
Российские военнослужащие 8 мая над территорией Брянской области уничтожили 101 вражеский беспилотник.