Московская область10 апр Вести.С областного сборного пункта военного комиссариата Московской области к местам прохождения военной службы отправили более 100 призывников. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Уточняется, что все военнослужащие были обеспечены необходимым довольствием, рационами питания и вещами, а также банковскими и персональными электронными картами.

Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов на территории [России] говорится в материале Минобороны

В Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области военнообязанных отправлять не будут.

Там также добавили, что призывников направят в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направленны в войска.

Выпускники вузов, годные к военной службе и имеющие высшее профильное образование, будут направлены на укомплектование соответствующих научных рот. Юноши, являющиеся кандидатами в сборную России по олимпийскому виду спорта — в спортивные роты. Молодых специалистов также направят в научно-производственные подразделения.

Срок военной службы по призыву составит 12 месяцев. Все военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач СВО привлекаться не будут.