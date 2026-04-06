Российская ПВО за сутки сбила почти 700 украинских БПЛА

Москва6 апр Вести.Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 693 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.

Кроме того, ПВО сбила 2 украинские управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 12 управляемых авиационных бомб и 3 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как подчеркнули в военном ведомстве, всего с начала проведения спецоперации уничтожен 671 самолет, 284 вертолета, 132011 БПЛА, 1696 боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ.