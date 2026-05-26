Москва26 мая Вести.Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции о признании корпорации Almaz Capital Partners, LTD, управляющим партнером которой является предприниматель Александр Галицкий, экстремистской организацией, сообщает ТАСС.

Решение Тверского суда в части признания "Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD) экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ признать – оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения огласил решение судья

Кроме того, Мосгорсуд утвердил решение об обращении имущества Галицкого на 8 миллиардов рублей в доход государства.

Как сообщил прокурор в ходе заседания в Мосгорсуде, сам Галицкий покинул территорию РФ по голландскому паспорту вскоре после вынесения решения Тверским судом Москвы. Он выехал через Белоруссию.

Источник, близкий к Генпрокуратуре, ранее сообщил ТАСС, что решение вынесено в связи с поддержкой корпорацией Almaz Capital Partners, LTD ВСУ.