Москва10 апр Вести.Авианосные ударные группы США оказались бессильны перед российским подводным беспилотником "Посейдон". Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

Журналисты добавляют, что "Посейдон" создавался как раз с учетом слабых мест в обороне США.

Западные СМИ назвали его "оружием судного дня" … Американские и европейские аналитики признали, что традиционные методы борьбы с подводными лодками, используемые авианосными ударными группами, оказываются неэффективными перед "Посейдоном" добавляет издание

Также китайские СМИ напоминают слова президента РФ Владимира Путина, который ранее отмечал, что перехватить "Посейдон" невозможно. Поэтому у потенциального противника не должно быть иллюзий, будто он способен безнаказанно нанести упреждающий удар.

Испытания подводного беспилотника с атомной силовой установкой и ядерной боевой частью прошли в октябре 2025 года. Отмечается, что "Посейдон" несет самый мощный заряд в мире. Кроме того, дрон двигается с огромной скоростью и на большой глубине.