Мощный взрыв прогремел в Киеве Взрыв прогремел в Киеве без объявления воздушной тревоги

Москва15 апр Вести.На Украине сообщили о мощном взрыве в Киеве. Такую информацию опубликовало издание "Телеграф".

Звук взрыва можно было услышать на левобережной части Днепра, следует из публикации. Отмечается, что при этом в украинской столице не была объявлена воздушная тревога.

14 апреля украинское издание "Общественное" со ссылкой на областную полицию сообщило о взрыве городе Бровары Киевской области. Отмечалось, что взрыв прогремел в частном секторе. По информации издания, подозреваемые во взрыве были задержаны.