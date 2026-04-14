Мошенник обманул "Укрнафту" на поставках защитных перчаток на 157 тысяч долларов На Украине разоблачили мошенничество с поставками перчаток для "Укрнафты"

Москва14 апр Вести.Украинская полиция выявила коррупционную схему при закупках для государственного предприятия "Укрнафта": посредник организовал поставку 100 тысяч пар некачественных рабочих перчаток, что привело к ущербу свыше 157 тысяч долларов. Обвиняемому грозит до 12 лет тюрьмы.

Коррупционную схему на закупках для ПАО "Укрнафта" разоблачили следователи Печерского управления полиции совместно с сотрудниками СБУ указано в сообщении Национальной полиции Украины

По данным следствия, обвиняемый был посредником в схеме поставки более 100 тысяч пар защитных перчаток для работников производственных подразделений, не соответствующих заявленным качествам​​​. В итоге ущерб предприятия составил более чем на 6,8 миллиона гривен (157 тысячи долларов).

По информации правоохранителей, "Укрнафта" провела тендер на приобретение свыше 100 тысяч пар защитных перчаток для сотрудников, чтобы минимизировать риски химических ожогов, загрязнений, порезов и прочих опасностей на производстве. Контракт заключили с торговой фирмой-победителем. Однако 45-летний житель Киева, координировавший сделку между поставщиком и представителями компании, был осведомлен о несоответствии перчаток требованиям договора — в частности, они не защищали от ожогов. Тем не менее продукцию приняли на основе поддельных документов, без реальной инспекции.

Сотрудники "Укрнафты", не ведая о подлоге, утвердили акты приема-передачи. Обвиняемому вменяют содействие в хищении имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору в особо крупном размере в условиях военного положения. Наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы с запретом на определенные должности до трех лет и конфискацией имущества.