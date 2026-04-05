Москва5 апрВести.Аферисты перед праздником Пасхи открывают благотворительные сборы якобы "на покупку наборов для освящения", "доставку Благодатного огня" или просто "на храм", сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Целевой группой таких схем являются верующие, пенсионеры, социально незащищенные категории граждан. По данным экспертов, у россиян в преддверии Пасхи высокий религиозный подъем и традиция благотворительностиуточнили в агентстве
В пресс-службе отметили, что мошенники также звонят или присылают электронные письма от имени "отца настоятеля" с просьбой о переводе.