Мошенники используют праздник Пасхи в схемах с "благотворительными сборами"

Москва5 апр Вести.Аферисты перед праздником Пасхи открывают благотворительные сборы якобы "на покупку наборов для освящения", "доставку Благодатного огня" или просто "на храм", сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Целевой группой таких схем являются верующие, пенсионеры, социально незащищенные категории граждан. По данным экспертов, у россиян в преддверии Пасхи высокий религиозный подъем и традиция благотворительности уточнили в агентстве

В пресс-службе отметили, что мошенники также звонят или присылают электронные письма от имени "отца настоятеля" с просьбой о переводе.