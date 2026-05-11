Мусоровоз насмерть сбил 88-летнюю бабушку в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге мусоровоз насмерть сбил пенсионерку

Мусоровоз насмерть сбил пенсионерку во дворе дома 27 корпус 2 на проспекте Ударников в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило управление МВД России по городу и Ленобласти в Telegram-канале.

Трагедия произошла в воскресенье, 10 мая.

63-летний водитель, управляя мусоровозом марки JAC, при движении по дворовой территории задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода. От полученных травм 88-летняя женщина скончалась на месте говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекшем смерть по неосторожности (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Расследование продолжается. Водителя отпустили под обязательство о явке.