Москва15 маяВести.Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль в Брянской области, сообщил в мессенджере MAX врио губернатора Егор Ковальчук.
ЧП произошло в селе Солова на территории Стародубского муниципального округа.
В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителяговорится в заявлении
Уточняется, что при ударе БПЛА пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб.