Мирные жители пострадали в Брянской области при ударе БПЛА по машине

Москва15 мая Вести.Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль в Брянской области, сообщил в мессенджере MAX врио губернатора Егор Ковальчук.

ЧП произошло в селе Солова на территории Стародубского муниципального округа.

В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя говорится в заявлении

Уточняется, что при ударе БПЛА пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб.