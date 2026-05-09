Москва9 маяВести.Пожилой мужчина погиб в лобовом ДТП на трассе в Башкирии, столкнувшись с "Камазом" и трактором, еще один человек пострадал, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Дорожный инцидент произошел днем 9 мая в Кармаскалинском районе в деревне Кабаково. 73-летний водитель "Нивы" выехал на встречную полосу и врезался в "Камаз", который затем наехал на стоящий трактор.
От полученных травм водитель легкового автомобиля погиб на месте.
70-летняя пассажирка с травмами госпитализированаговорится в сообщении
ГАИ устанавливает обстоятельства происшествия.