Москва21 апр Вести.Водитель Lada Priora скончался в результате лобового столкновения с Nissan Qashqai в Новокузнецке, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу в Telegram-канале.

Инцидент произошел накануне вечером на 1 километра трассы Новокузнецк – Красулино.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения и совершил сначала касательное столкновение с иномаркой JAC, а затем лобовое - с Lada Priora. В результате аварии 27-летний водитель отечественного авто от полученных травм скончался в карете скорой помощи