Москва17 маяВести.Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) перекрыт в подмосковном городском округе Солнечногорск, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Речь идет об отрезке 333 с 325 километра ЦКАД. Движения нет в обоих направлениях трассы.
Для объезда закрытого участка рекомендуем использовать Пятницкое шоссе и федеральную трассу М-10 "Россия"говорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX
В МВД сообщили, что движение перекрыто по техническим причинам. Иных подробностей пока не приводится.
Сотрудники ДПС регулируют движение на месте, водителей просят учитывать информацию о закрытии участка ЦКАД при планировании поездок.