В Подмосковье по техническим причинам перекрыт участок ЦКАД

МВД: по техническим причинам перекрыт участок ЦКАД в Подмосковье В Подмосковье по техническим причинам перекрыт участок ЦКАД

Москва17 мая Вести.Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) перекрыт в подмосковном городском округе Солнечногорск, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Речь идет об отрезке 333 с 325 километра ЦКАД. Движения нет в обоих направлениях трассы.

Для объезда закрытого участка рекомендуем использовать Пятницкое шоссе и федеральную трассу М-10 "Россия" говорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX

В МВД сообщили, что движение перекрыто по техническим причинам. Иных подробностей пока не приводится.

Сотрудники ДПС регулируют движение на месте, водителей просят учитывать информацию о закрытии участка ЦКАД при планировании поездок.