Москва18 апрВести.В селе Курковичи Стародубского муниципального округа местный житель получил ранения при попытке поднять взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в мессенджере MAX.
В результате детонации мужчина получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Его оперативно госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
Глава региона призвал жителей не приближаться к опасным и незнакомым предметам и сообщать о находках в ЕДДС по телефону 112.