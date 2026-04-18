В Брянской области мужчина подорвался на взрывном устройстве в селе Курковичи

На Брянщине при попытке поднять взрывное устройство мужчина получил ранения

Москва18 апр Вести.В селе Курковичи Стародубского муниципального округа местный житель получил ранения при попытке поднять взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в мессенджере MAX.

В Стародубском муниципальном округе ранен мирный житель написал Александр Богомаз

В результате детонации мужчина получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Его оперативно госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Глава региона призвал жителей не приближаться к опасным и незнакомым предметам и сообщать о находках в ЕДДС по телефону 112.