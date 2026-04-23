Манул Тимофей из Московского зоопарка получил в подарок перепелку

На День манула в Московском зоопарке Тимофею подарили перепелку

Москва23 апр Вести.В честь Международного дня манула Тимофей, живущий в Московском зоопарке, получил в подарок перепелку. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Ближе к вечеру, когда дождь стих, Тимофею в вольер подвесили пакетик с перепелкой, которую он мгновенно отыскал, добыл и унес в свой домик говорится в Telegram-канале зоопарка

Международный день манула – неофициальный праздник, который поддерживают зоопарки по всему миру, он ежегодно отмечается 23 апреля. В России полноценное торжество прошло в 2017 году в Московском зоопарке.

В 2025-м в рамках празднования там состоялся круглый стол "Вопросы адаптации манула", организатором выступил ведущий зоолог Михаил Морозов.