Москва23 апрВести.В честь Международного дня манула Тимофей, живущий в Московском зоопарке, получил в подарок перепелку. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Ближе к вечеру, когда дождь стих, Тимофею в вольер подвесили пакетик с перепелкой, которую он мгновенно отыскал, добыл и унес в свой домикговорится в Telegram-канале зоопарка
Международный день манула – неофициальный праздник, который поддерживают зоопарки по всему миру, он ежегодно отмечается 23 апреля. В России полноценное торжество прошло в 2017 году в Московском зоопарке.
В 2025-м в рамках празднования там состоялся круглый стол "Вопросы адаптации манула", организатором выступил ведущий зоолог Михаил Морозов.