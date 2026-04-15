Москва15 апрВести.На территории Башкирии утром 15 апреля объявлена беспилотная опасность, сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов в своем Telegram-канале. Он призвал жителей и гостей республики к бдительности.
Кроме того, в аэропорту Уфы введены временные ограничения на полеты.
Аэропорт Уфа: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации Росавиации в мессенджере MAX
В ведомстве напомнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.