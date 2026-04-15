В Башкирии объявлена беспилотная опасность, в Уфе временно закрыт аэропорт

Москва15 апр Вести.На территории Башкирии утром 15 апреля объявлена беспилотная опасность, сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов в своем Telegram-канале. Он призвал жителей и гостей республики к бдительности.

Кроме того, в аэропорту Уфы введены временные ограничения на полеты.

Аэропорт Уфа: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации Росавиации в мессенджере MAX

В ведомстве напомнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.