Руководитель УК на Камчатке получил 4,5 года колонии по делу о гибели женщины

Москва22 мая Вести.Петропавловск-Камчатский городской суд назначил наказание в виде 4,5 года колонии руководителю ООО УК "Актив" по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в мессенджере МАХ.

Фигурант 54 лет, желая сэкономить, не обеспечил очистку крыши дома по улице Советской, ограничившись уборкой снега по краю кровли. При этом он игнорировал письма и обращения жильцов, а также предписание Государственной жилищной инспекции региона.

В результате его бездействия 17 марта текущего года 54-летняя женщина погибла на автобусной остановке "Лицей №46" вследствие падения с крыши дома снежных и ледяных масс отметили в пресс-службе

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года 6 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением многоквартирными домами, на срок 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.