При извержении вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 км

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10 км При извержении вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 км

Москва21 мая Вести.В Камчатском крае при извержении вулкан Шивелуч выбросил мощный столб пепла на высоту до 10 км. Об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Инфразвуковая станция в Начиках зафиксировала сигнал от извержения вулкана Шивелуч в 20 час 35 мин. Пепловый выброс на высоту 10000 м над уровнем моря, шлейф на юг говорится в канале службы в мессенджере MAX

Из материалов ученых следует, что извержение было зафиксировано 20 мая в период с 20.08 до 20. 25 местного времени.