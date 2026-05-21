Москва21 маяВести.В Камчатском крае при извержении вулкан Шивелуч выбросил мощный столб пепла на высоту до 10 км. Об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
Инфразвуковая станция в Начиках зафиксировала сигнал от извержения вулкана Шивелуч в 20 час 35 мин. Пепловый выброс на высоту 10000 м над уровнем моря, шлейф на югговорится в канале службы в мессенджере MAX
Из материалов ученых следует, что извержение было зафиксировано 20 мая в период с 20.08 до 20. 25 местного времени.