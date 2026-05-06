Вылеты четырех рейсов задержаны, один отменен в камчатском аэропорту Елизово

На Камчатке вылеты четырех рейсов из аэропорта Елизово задержаны, один отменен Вылеты четырех рейсов задержаны, один отменен в камчатском аэропорту Елизово

Москва6 мая Вести.Вылеты четырех авиарейсов задержаны, один отменен в воздушной гавани Елизово в Камчатском крае, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Отменен рейс PTK-173 Камчатского авиационного предприятия до Соболево. Задержаны борта следованием в Москву, Палану, Оссору и Тиличики.

Самолеты тех же направлений не могут приземлиться в порту Елизово: они также задержаны или отменены.

Очередной атмосферный вихрь подошел к берегам Камчатки в ночь на 5 мая, он принес в регион снег с дождем, штормовой ветер. На юге Камчатки прошел снег, в настоящий момент его влияние на погоду в крае ослабевает.